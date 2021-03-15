بهجمات متفرقة.. مقتل مسلحين وإصابة آخرين من “قسد” بريفي الرقة ودير الزور

لقي ثلاثة مسلحين حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات على حواجزهم في ريفي الرقة ودير الزور.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن هجوما نفذ بالأسلحة الرشاشة على حاجز لميليشيا (قسد) في محيط مطار الطبقة غرب الرقة ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من الميليشيا.

وفي ريف دير الزور أشارت مصادر محلية لـ سانا إلى إصابة ثلاثة مسلحين من ميليشيا (قسد) جراء استهداف حاجز لهم بقذيفة آر بي جي في مدينة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

يذكر إن الهجمات تتواصل على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية.