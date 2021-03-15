مديرية الأرصاد الجوية: الحرارة تميل لارتفاع

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية ذكرت أن الجو يكون غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وتكون الرياح، وفقا لما بينته المديرية، جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وشمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويكون الجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، مع نشاط في سرعة الرياح الغربية.