أجواء غائمة والحرارة إلى انخفاض

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً إلى غائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً على المناطق الساحلية والشمالية، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق،

وبالنسبة للرياح، فتكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الغربية والجنوبية لتصبح حول معدلاتها، بينما تبقى أعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.