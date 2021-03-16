إعلان أسماء الفائزين بجائزة “محمود درويش”

“مؤسسة محمود درويش” تعلن أسماء الفائزين بالدورة الــ 12 لجائزتها السنوية للإبداع، والإعلان يأتي بالتزامن مع إحياء ذكرى ميلاد درويش و”يوم الثقافة الوطنية الفلسطيني”.

أعلنت “مؤسسة محمود درويش” قائمة الفائزين بالدورة الــ 12 لجائزتها السنوية للإبداع، والتي تحمل اسم الشاعر الفلسطيني الراحل والتي توجت كل من الفنان التشكيلي الجزائري رشيد قريشي (1947) والباحث والمؤرخ الفرنسي هنري لورانس، والفنان الفلسطيني محمد بكري.

وقالت اللجنة إنها اختارت قريشي “لعمله الجبار في استعادة كل ما هو إنساني من خلال الفن والتشكيل واللون”، إضافة إلى أن “القضية الفلسطينية” شكلت واحدة من اهتماماته الجوهرية.

وأضافت انها اعتمدت ثلاثة معايير في اختياراتها وهي الحضور الثقافي الفعال والإسهام في الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية والعالمية، والدفاع عن قيم الحق والحرية والعدالة.

كما تم اختيار الباحث والمؤرخ الفرنسي هنري لورانس “لموضوعية أبحاثه ولارتباطه بالقضايا العربية، وقضية فلسطين تحديداً”.

أما الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري، فتم اختياره “لجهوده السينمائية والتوثيقية للقضية الفلسطينية والنضالية خصوصاً فيلم “جنين.. جنين” الذي يوثق مأساة مخيم جنين في 2002.

وبحسب موقع “مؤسسة محمود درويش” فإن الجائزة تتكون من شعار وبراءة الجائزة موقعة من الرئيس الفلسطيني ومكافأة نقدية قيمتها 25 ألف دولار لكل فائز.

وجاء الإعلان عن الفائزين بالتزامن مع إحياء ذكرى ميلاد محمود درويش (1941-2008) و”يوم الثقافة الوطنية الفلسطيني”.