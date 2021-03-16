الروائي واسيني الأعرج يعلن عن صدور ترجمته لرواية “الطاعون”

أعلن الروائي الجزائري واسيني الأعرج أنه سيصدر ترجمته لرواية “الطاعون” للفرنسي ألبير كامو منتصف حزيران/يونيو المقبل.

وقال الأعرج على صفحته على “فيسبوك” إن الرواية “سترافق كل المهتمين في هذا الصيف، للمزيد من مقاومة لكوفيد 19″، مضيفاً أن الرواية التي كتبت في أربعينيات القرن الماضي “تجسد المرحلة الثانية، مرحلة الثورة (Cycle de la révolte) بعد مرحلة العبث (Cycle de l’absurde) مع رواية الغريب، فما أشبه البارحة (الأربعينيات، في عز طاعون النازية) باليوم (في عز كوفيد 19، ووباء المافيا السياسية المالية، التي تتحكم في كل شيء، حتى في أنفاس البشر”.

وأضاف واسيني أن الترجمة جديدة جاءت مع مقدمة طويلة تقدم حوصلة تفصيلية عن جدوى الترجمة الجديدة (ترجمة الدكتورة كوثر عبد السلام البحيري، وترجمة الدكتور سهيل إدريس).

وتعتبر “الطاعون” من كلاسيكيات الأدب يؤرخ فيها البير كامو للوباء الذي ضرب وهران في الجزائر، ويطرح العمل عدداً من الأسئلة الوجودية المتعلقة بطبيعة القدر والحالة البشرية.

وكانت الرواية قد تصدرت مواقع بيع الكتب بشكل لافتة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أثناء فترة الحجر الصحي في العام 2020.

وأعادت جائحة “كورونا” إلى الواجهة عدداً من الأعمال التي تناولت الأوبئة والأمراض ومنها رواية البير كامو الذي نال جائزة نوبل للأدب عام 1957.