16, 03, 2021 - 1:47 مساءً
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انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لفرع ريف دمشق للحزب بحضور الرفيق د. عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الشباببحضور الرفيق المهندس هلال الهلال انطلاق أعمال مؤتمر فرع إدلب لحزب البعث العربي الإشتراكي –

بحضور الرفيق الأمين العام المساعد المهندس هلال الهلال انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لفرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار البعث-  13
انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر السنوي لفرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، بحضور الرفيق الأمين العام المساعد المهندس هلال الهلال وعضو القيادة المركزية للحزب الرفيق ياسر الشوفي رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب ورئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزب الرفيق غسان خلف وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومدراء الدوائر الرسمية بإدلب.
يتبع….

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