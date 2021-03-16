“فخرا”.. لقاح إيراني جديد ضد فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، تم تطويره في مختبرات وزارة الدفاع الإيرانية.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية تقرير وزارة الدفاع الإيرانية، الذي جاء فيه: “منذ بداية تفشي وباء كورونا، عملت هذه المنظمة وبالاتكاء على القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها، فضلا عن وجود بنية تحتية متخصصة مناسبة، وبجهود الدكتور محسن فخري زاده وبذلت جهدا خاصا لمكافحة المرض والتوصل إلى ابتكار لقاح جديد باسم (فخرا)”.

وأضاف التقرير بأن “نقطة انطلاق هذا الجهاد الشامل، كانت ببناء مجموعات تشخيصية مختلفة لفيروس كورونا ومختبرات متنقلة متخصصة، تم تسليم اثنتين منها إلى معهد رازي ومعهد باستور”.

مدير مشروع لقاح “فخرا” الدكتور كريمي ذكر أن عملية البحث والتطوير للقاح بدأن في آذار 2020 وجمع هذا الفيروس من 35 ألف عينة من المرضى الإيرانيين، وتم اختيار أول بذرة لقاح وإنتاجها من بين هذه العينات، ومن خلال إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات للتعرف على الفيروس، تم اختيار المرشح للقاح إلى مرحلة الإنتاج التجريبي في يونيو 2020″.

وأضاف بأنه بعد إجراء الفحوصات المخبرية والحيوانية على أكثر من 650 حيوانا من أنواع مختلفة من الفئران والأرانب وخنازير غينيا والقرود، تم إثبات سلامة وفعالية اللقاح وإرسال ملف هذا اللقاح إلى إدارة الغذاء والدواء، موضحا بأنه بدأ تصميم وإنشاء مصنع للإنتاج الواسع لهذا اللقاح، والذي يتم تنفيذه بسرعة، ونأمل أن يدخل مرحلة الإنتاج في الصيف.