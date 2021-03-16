“قاصف k2” تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

المتحدث العسكري، العميد يحيي سريع، صرح بأن سلاح الجو المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة “قاصف k2″، فجر اليوم، لافتا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

وأضاف بأن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن.

وكانت “أنصار الله”، أعلنت الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بثلاث طائرات مسيرة.