كاربوف: تحركات عسكرية تركية بريف الرقة تنتهك مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التركية تقوم بممارسات وتحركات عسكرية بريف الرقة تنتهك مذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا الاتحادية.

وأكد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي الأميرال ألكسندر كاربوف في تصريح صحفي أن تصرفات النظام التركي في محافظة الرقة “تنتهك الوضع الراهن القائم بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية”.

وأضاف كاربوف إن “الجانب الروسي منزعج للغاية من نقل عتاد عسكري للقوات المسلحة التركية وتنفيذ أعمال بإقامة تحصينات ونقاط إسناد في منطقة بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة” لافتاً إلى أن “هذه الأعمال تنتهك الوضع القائم وفق مذكرة التفاهم الروسية التركية”.