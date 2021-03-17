أطباء الأسنان في السويداء يطالبون بزيادة تعويض العمل الجراحي

عقد فرع نقابة أطباء الأسنان في السويداء مؤتمرهم السنوي في مقر فرع الحزب بحضور أمين فرع الحزب الرفيق فوزات شقير ورئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الرفيقة نبال الظواهرة ونقيب الأطباء في سورية .

أشار الرفيق شقير إلى الدور الريادي للنقابة رغم الصعاب والتحديات التي مرت على الوطن مستنيرة بأخلاقيات قائد الوطن الطبيب الأول السيد الرئيس بشار الأسد , الذي دعم النقابات وأكد على دورها الفاعل في العمل الوطني العام.

وقدّم عرضاً للواقع السياسي والعسكري على مساحة المنطقة ، واستعرض الرفيق شقير الوضع الأمني في المحافظة مؤكداً أنه متابع وأكد ضرورة تعاون المجتمع الأهلي مع الجهات المختصة في قمع الظواهر السلبية والفاسدين والخارجين عن القانون.

وأكد نقيب أطباء السويداء الدكتور ربيع الفقية ثبات أطباء الأسنان على عهدهم رغم الظروف الصعبة التي مر بها وطننا خلال سنوات الحرب مشيراً إلى أنهم الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري .

وطالب أعضاء المؤتمر بالعديد من المقترحات والمداخلات منها تأسيس مستودع نقابي لمواد أطباء الأسنان للحد من الاحتكار وبالتالي تخفيض الأسعار ، ورفع رواتب الأطباء المتقاعدين ورفع سقف إعانة الوفاة الفورية وتم التصويت عليها لرفعها للنقابة المركزية ، وتخفيض قيمة الرسم السنوي للطبيب بصندوق التضامن ،وتخفيض أسعار المواد السنية وضبط أسعارها،وزيادة تعويض العمل الجراحي ، وصرف منحة للطبيب المتقاعد، ودعم النظام التعاوني ، والتواصل مع شركات التأمين المتعاقدة لرفع سقف التعويض ،ومتابعة قانون اللصاقة على المواد السنية ، بالإضافة للمطالبة بعدم القطع المتكرر للكهرباء وتأمين المحروقات للمولدات الخاصة بالعيادات ، وتحسين وضع المحروقات على مستوى المحافظة و الوضع المعيشي للمواطنيين ومحاسبة الفاسدين والخارجين عن القانون وتحسين الوضع الأمني بالمحافظة وإزالة الأكشاك المخالفة.

الرفيقة الظواهرة باركت للرفاق نجاح مؤتمرهم ، وأكدت على إلزام أطباء الأسنان للتعاقد مع شركة التأمين “الميديسكا” للتعاون مع المرضى لمصلحة المواطن ولمصلحة الطبيب .

نقيب أطباء الأسنان في سورية زكريا الباشا وأعضاء اللجنة المركزية أجابوا على كافة المقترحات والطروحات وأكدوا متابعة النقابة للمطالب الملحة وأنها تعمل جاهدة على تأمينها .

ممثل مدير الصحة الدكتورة غادة غنام أشارت بأن سورية تواجه هجمة شرسة لوباء كورونا في المحافظة ، وأكدت التقيد بالإجراءات الاحترازية وبأن نشر الوعي واجب وطني وواجب انساني حتى تمر المحنة بسلام وأمان وأقل الخسائر .

وبنهاية المؤتمر رفع أعضاء المؤتمر رسالة محبة ووفاء وولاء للسيد الرئيس بشار الأسد .

البعث ميديا – السويداء – رفعت الديك