إحباط تسلل إرهابي جنوب بغداد

أحبطت القوات العراقية اليوم تسللا إرهابيا جنوب العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان نقله موقع السومرية نيوز: إن قوة عسكرية نفذت عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا تنظيم “داعش” حيث تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الإرهابي، وعلى إثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين منهم.

وأضاف البيان: إن القطاعات الأمنية الموجودة في المنطقة تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع أي عمل إرهابي يطال المناطق الآمنة.

وفي سياق متصل أشار بيان صادر عن الاستخبارات العراقية إلى أنه تم إلقاء القبض على إرهابي خلال وجوده بمستشفى داقوق ب‍كركوك شمال العراق لتلقي العلاج بعد إصابته باشتباكات مع القوات الأمنية، لافتا إلى أنه بعد إكمال التحقيقات تمت إحالته للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.