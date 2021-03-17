افتتاح مقر الفرقة الحزبية السكنية في أحياء الصليبة و الطابيات بمدينة اللاذقية

افتتح الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب مقر الفرقة الحزبية السكنية في حيي الصليبة، والطابيات التابعة لمجال عمل شعبة المدينة الثالثة للحزب.

وأكد الرفيق اسماعيل على الدور المحوري للفرقة الحزبية في محيطها المجتمعي بوصفها الركيزة القاعدية في العمل الحزبي الميداني و أولوية توسيع دورها في المجتمع ، منوها لدور العمل الحزبي وتعزيز ثقافته بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق النتائج المرجوة في مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الذي تفرضه أمريكا وأعوانها على سورية وشعبها، مؤكداً أن هذه الضغوطات الاقتصادية لن تثني عزيمة الشعب السوري بل ستزيده صمودا وقوة لتجاوز المحنة وتخطي هذه العقبات والأزمات من خلال الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات على مساحة الوطن والعمل بقلب واحد وبشفافية مطلقة تمثلا بتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد لإعادة بناء سورية المتجددة.

شارك في الافتتاح عضوا قيادة الفرع الرفيقان عامر فحام رئيس مكتب التنظيم الفرعي و الدكتور نقولا مرطيشو رئيس مكتب النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والرفاق أمين وأعضاء قيادة الشعبة الثالثة للحزب وفعاليات اجتماعية و أهلية .

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة