اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا”: أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في طولكرم وبيت لحم قلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.

كما هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأة زراعية في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الفخيت شرق البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منشأة زراعية.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون أراضي الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.

وبحسب الوكالة، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت اراضي الفلسطينيين في قرية جالود جنوب المدينة واقتلعت 40 شجرة زيتون.