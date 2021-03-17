الجو غائم جزئيا مع زخات رعدية فوق المناطق الساحلية والشمالية

تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم: أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا فوق المناطق الساحلية والشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 56 كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج مساء.

أما غدا فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر على فترات خاصة على المناطق الساحلية والشمالية وتضعف الفعالية الجوية مساء، ويكون الجو مائلا للبرودة ليلا ويحذر من حدوث الصقيع على المناطق الجبلية وتشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 75 كم/سا وتكون مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية تخف سرعتها مساء والبحر عال إلى متوسط ارتفاع الموج ليلا.

في حين يميل الجو للاستقرار يومي الجمعة والسبت مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.