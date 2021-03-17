القبض على إرهابي من «داعش» جنوب غرب روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في جمهورية اديغيا جنوب غرب البلاد بعد معلومات عن تحضيره لهجوم إرهابي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم: “على أراضي جمهورية أديغيا تم توقيف مواطن من منطقة آسيا الوسطى كان يحضر لعمل إرهابي في أماكن تجمعات المواطنين”، وذلك وفق ما نقلت “سبوتنيك”.

وأضاف البيان: أن الأمن عثر في منزل الإرهابي على مكونات قنبلة يدوية الصنع وراية لتنظيم “داعش” بالإضافة إلى خريطة للعاصمة مايكوب تستخدم لأغراض إرهابية.