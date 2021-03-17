بمناسبة عيد الأم..حملة مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أعلنت الجمعية السورية لمكافحة السرطان قيامها بحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر إجراء تصوير الماموغرام للنساء مجانا.

وخصصت الجمعية يومي السبت الـ 20 والاثنين الـ 22 من آذار الجاري لإجراء تصوير الماموغرام في مجمع الشام الطبي بمنطقة المزة بدمشق من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً.

وبحسب “سانا”، بينت رئيسة الجمعية الدكتورة ندى نعمان: أن الحملة تقام بشكل دوري سنويا بمناسبة عيد الأم وتستهدف النساء فوق 45 عاما أو اللواتي لديهن عوامل خطورة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأمر الذي يسهم برفع نسبة الشفاء والاستجابة للعلاج.

وتهدف الحملة أيضا وفق الدكتورة نعمان إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان ورفع الوعي المجتمعي بذلك لسلامة النساء وأسرهن.

وتابعت الدكتورة نعمان أنه عند الكشف عن وجود إصابة لدى إحدى السيدات المستفيدات من الحملة يتم توجيهها لإجراء باقي الفحوصات الاستقصائية وطرق العلاج، مؤكدة أن الحملة تجري مع الالتزام بإجراءات الحماية من فيروس كورونا لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني.