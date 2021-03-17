بيطريو حماة يطالبون بإحداث هيئة لتطوير الثـروة الحيوانية

ناقش فرع نقابة الأطباء البيطريين بحماة جملة من الموضوعات والقضايا التي تخص المهنة وتطويرها والارتقاء بمستوى أعضائها علمياً وثقافياً واجتماعياً وذلك خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي بمدرج كلية الطب البيطري بجامعة حماة.

وتركزت المداخلات حول ضرورة إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية في سورية تعنى بتطوير واقع الثروة الحيوانية في القطر ، وإضافة فئة الأطباء البيطريين إلى المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2004 الذي يقضي بتفويض السيد رئيس مجلس الوزراء بفرز المهندسين خريجي الجامعات السورية حسب حاجة الجهات العامة ، وإدراج كلية الطب البيطري ضمن الكليات الطبية واعتبارها مهنة طبية أسوة بالدول العالمية المجاورة حيث أن الشهادة الممنوحة هي إجازة دكتور في الطب البيطري ، والتعاون بين النقابة ووزارة الزراعة في تطبيق قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ومنع عمل المراقبين في مجال تشخيص ومعالجة الحيوانات وبيع الأدوية البيطرية وتشكيل لجان بالاشتراك مع النقابة تحمل صفة ضابطة عدلية تشرف على تطبيق مزاولة المهنة ، ومنح تعويض بدل عدوى ومخاطر لجميع الأطباء البيطريين وعدم حصرها بالعاملين بالمخابر وذلك كون الجميع معرضين لخطر الإصابة بالأمراض المشتركة.

كما دعت المداخلات إلى ضرورة التوجيه إلى مديريات الزراعة في المحافظات بتجديد عقود الإشراف الصحي بشكل سنوي على المنشآت ومزارع الإنتاج الحيواني واختصار الأوراق الثبوتية إلى وثيقة عقد الإشراف الصحي في النقابة وموافقة مديرية الزراعة في المحافظة وحصر الإشراف على منشآت الثروة الحيوانية والمسالخ بالطبيب البيطري أو المهندس الزراعي اختصاص إنتاج حيواني ، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يحقق العدالة بين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وتخصيص الأطباء البيطريين بمنصب معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، وجعل عقود الإشراف على مزارع الإنتاج الحيواني لدائرة الصحة الحيوانية بدلاً من دائرة الإنتاج الحيواني كون الإشراف صحي ، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة للإشراف على المنشآت السياحية علماً بأن النقابة كانت ممثلة في اللجان السابقة إلى جانب التأكيد على رفع المعاش الشهري للمتقاعدين إلى عشرون ألف ليرة أسوة بالنقابات الطبية ،وإيجاد آلية جديدة لبيع اللصاقة النقابية من خلال التقارير الشهرية لإنتاج المعامل من الأدوية البيطرية وتقديمها إلى فرع النقابة وحصر بيعها لمعامل الأدوية في كل محافظة بفرع النقابة التي يتبع لها ووضع نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من قيمة اللصاقات للفروع التي تقوم بجبايتها وفتح ضم الخدمة للزملاء الذين لم يتثنى لهم ضم الخدمة ولمرة واحدة.

واشار رئيس مكتب الفلاحين الفرعي المهندس مخزوم حيدر إلى أنه سيتم تقييم ومراجعة جميع الطروحات والآراء التي عرضت في هذا المؤتمر من أجل متابعتها والعمل على تلبيتها من خلال المراسلات والكتب الى الجهات المعنية لا سيما وأن سورية مشهورة بثروتها الحيوانية وهي مهمة في ظروف الحرب الحالية وسنعمل على حل المشاكل التي تعترض هذه المهنة وخاصة لجهة تأمين الأعلاف وإجراء الإحصاء الدقيق لأعداد الثروة الحيوانية لتقديم الخدمات الضرورية لها مضيفاً أن الاطباء البيطريين لهم دور في دعم الثروة الحيوانية .

وأشار نقيب الاطباء البيطريين في سورية الدكتور إياد سويدان إلى أن مجلس النقابة يسعى بالتعاون مع مجالس الفروع على تطوير مهنة الطب البيطري لـتأمين موارد جديدة يعود ريعها للأطباء البيطريين وتحسين ظروفهم المادية كما نتعاون مع المنظمات الدولية للعمل على رفع سوية الأعضاء المنتسبين للنقابة مضيفاً أن مجلس النقابة أجرى لقاءات متعددة مع القيادة السياسية نقل خلالها مشاكل وهموم المهنة مع التأكيد على عدة مطالب أهمها إحداث الهيئة العامة للثروة الحيوانية وضرورة فرز الأطباء البيطريين إلى وزارات الدولة المختلفة وإجراء التوصيف الوظيفي والإداري لعمل الأطباء في الوزارات والمؤسسات الحكومية .

ولفت إلى أنه تم مؤخراً اجتماع مع القائمين في السفارة الإيرانية بدمشق من أجل تأمين بعثات خارجية للأطباء تسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم المهنية ورفع تحصيلهم العلمي بالشهادات العليا والأبحاث العلمية لا سيما أن جمهورية إيران الاسلامية متقدمة في هذا المجال مضيفاً أنه يتم العمل على زيادة قيمة القرض الممنوح للأطباء بما يتناسب والوضع الحالي علماً أنه تم التعاقد مع مطبعة لاستثمارها لصالح خزانة التقاعد كما تم تأجير مستودع الخزانة لتحقيق الريع المادي للنقابة.

بدوره تحدث الدكتور عبد العزيز شومل رئيس فرع النقابة أن المؤتمرات النقابية تعد محطة مهمة لتقييم العمل خلال سنة كاملة يتم خلالها مناقشة كافة القضايا المهنية والخدمية التي تهم أعضاء النقابة وممثليهم وخاصة للأطباء البيطريين الذين يعدون شريحة هامة في المجتمع يسهمون في دعم الثروة الحيوانية التي تحظى بأهمية متزايدة في سورية. مشيراً إلى أن الأطباء البيطريين يقدمون الرعاية الصحية والخدمات لمختلف قطاعات الثروة الحيوانية في سبيل تأمين البروتين الحيواني وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة وصولاً إلى الأمن الغذائي السليم للمواطنين مبيناً أن النقابة تعمل على تقديم الخدمات والميزات لأعضائها مثل صندوق التقاعد والقروض الشخصية.

حضر المؤتمر وليد الثلث ورضية السقر عضوا قيادة فرع حماة لحزب البعث والدكتور عبد الحميد العموري نائب نقيب الاطباء البيطريين في سورية ومعاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية سامي أبو دان وعميد وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب البيطري.