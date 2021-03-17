لمرضى داء ويلسون..الصحة تبدأ بتوزيع دواء “بينسيلامين” بعد تأخر وصوله

أعلنت وزارة الصحة البدء بتوزيع دواء بينسيلامين عيار 250 ملغ كبسول لمرضى داء ويلسون مجانا وذلك في صيدليتها بساحة النجمة في دمشق.

وبينت الوزارة في بيان اليوم أنها تسلمت دواء بينسيلامين 250 ملغ ويتم صرفه مجانا وفق تقرير طبي يثبت الحالة المرضية والحاجة الشهرية من الدواء لكل مريض.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم ختم العلبة المسلمة للمريض أو ذويه بختم الصيدلية منعا لإساءة استعمالها وأن تعاد الظروف الفارغة إلى الصيدلية قبل استلام الكمية الجديدة ويتم صرف حاجة ثلاثة أشهر لكل مريض بموجب وصفة صادرة عن الطبيب المختص وتجديد التقرير الطبي سنويا.

وداء ويلسون هو مرض وراثي نادر يتسبب في تراكم النحاس في الكبد والدماغ والأعضاء الحيوية.

وأضافت الوزارة في بيانها: أن الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ما زالت تؤخر عملية استجرار الأدوية الاستيرادية وعدم وصولها في الوقت المحدد.