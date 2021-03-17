مقتل الممثلة السورية رائفة الرز في هولندا

عثرت السلطات الأمنية في هولندا على الفنانة السورية ممثلة المسرح، رائفة الرز، مقتولة داخل شقتها حيث تقيم في هولندا، دون الكشف عن أسباب أو تفاصيل أخرى للوفاة.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الفنانة رائفة الرز، بعد أن وجدت مقتولة داخل شقتها، وعلقت الفنانة السورية أمل عرفة على صفحتها في “تويتر” قائلة: “يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك..السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك”

وتخرجت “رائفة الرز” من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، رفقة الفنان نضال سيجري، وجهاد عبده وأمل عرفة، ومن أبرز أعمالها، (أهل الراية، غزلان في غابة الذئاب، وهارون الرشيد، وقلبي معكم).

ونشر خبر مقتل الفنانة رائفة الرز، وقال “في ممثلة وفنانة تشكيلية سورية معروفة من الوسط الفني السوري اسمها رائفة الرز للأسف انوجدت اليوم مقتولة في شقتها في هولندا وعلى ما يبدو ما حدا من أقرباءها أو أصدقاءها لسى عرفان وحسب الجيران الشرطة لسى عم تعمل تحقيقات ولسى ما نقلت جثتها للمشفى ونحنا علاقتنا كانت فيها رسمية بس يلي منعرفوا انو مالها حدا في المنطقة”.

ويقال أن “آخر بوست نازل على صفحتها من وحدة مغربية كاتبة ادعولها وما حدا عربي معلق على هادا البوست حتى هاللحظة، يلي بيقدر يوصل الخبر لأي حدا من أهلها او اصدقاءها لا يقصر الموضوع إنساني وفيه وفاة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة” .