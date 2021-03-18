انخفاض بدرجات الحرارة.. وأمطار متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية

نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية، وتضعف الفعالية الجوية مساء ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المناطق الجبلية وتشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر.

وبالنسبة للرياح، لفتت المديرية إلى أنها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، مع هبات شديدة تتجاوز 56 كم/سا مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية، تخف سرعتها مساء، والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وبينت مديرية الأرصاد أن الحرارة غداً تميل للارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.