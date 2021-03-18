بكين لواشنطن: لن تقدم أي تنازل يتعلق بسيادتنا

أكدت الصين أنها لن تقدم للولايات المتحدة أي تنازل يتعلق بسيادتها خلال اللقاء المرتقب بين الجانبين في ولاية آلاسكا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين اليوم: “الصين لن تقدم أي تنازل بشأن مواضيع متعلقة بسيادتها وأمنها ومصالحها”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وأشار إلى أن كل الموضوعات ستطرح على الطاولة، مؤكدا تصميم بلاده القوي على الدفاع عن مصالحها وأن أي ضغط من واشنطن سيكون غير مجد.

ودعا إلى العمل بشكل بناء وصادق من خلال الحوار، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع “لن يكون كافياً لحل كل المشكلات”.

ومن المقرر بدء هذه المحادثات اليوم في مدينة أنكوريج في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين جراء خلافات حادة لجهة العديد من الملفات وخاصة السياسية والتجارية .