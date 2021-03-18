لليوم الخامس على التوالي..انخفاض أسعار النفط

سجلت أسعار النفط انخفاضا لليوم الخامس على التوالي بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.

وبحسب “رويترز” فقد هبط “خام برنت 37 سنتا أو ما يعادل 5ر0بالمئة إلى 63ر67 دولارا للبرميل بعد أن هبط 6ر0بالمئة أمس”.

وتراجع الخام الأمريكي 32سنتا أو ما يعادل 5ر0 بالمئة إلى 28ر64دولارا للبرميل بعد أن هبط 3ر0 بالمئة في الجلسة السابقة.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس فإن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4ر2مليون برميل الأسبوع الماضي بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأمريكي أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل.