الجيش اليمني يستهدف شركة أرامكو النفطية

استهدف الجيش اليمني اليوم شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض محققاً إصابات دقيقة فيها.

ونقلت وكالة سبأ عن القوات المسلحة اليمنية قولها في بيان إن العملية نُفذت بـ “ست طائرات مسيرة” وقد أصابت أهدافها بدقة عالية مؤكدة أن هذه العمليات مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وجدد البيان الدعوة لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهدافِ العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافاً مشروعة وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة.

وكان الجيش اليمني استهدف في الرابع من الشهر الجاري شركة أرامكو في الأراضي السعودية محققاً إصابات دقيقة.