ارتفاع بدرجات الحرارة.. والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا دافئا صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية ويكون الجو سديميا مغبرا وغائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة كما تنشط سرعة الرياح الجنوبية الغربية مع هبات تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصة على المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …