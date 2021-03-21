بوتين يكشف سبب استعادة روسيا لوحدتها

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن سبب استعادة روسيا وحدتها كدولة مركزية.

وقال بوتين لقناة “روسيا”: “إن استعادة روسيا وحدتها كدولة مركزية كانت الثمرة الرئيسة لتطور البلاد خلال العقدين الأخيرين من الزمن” مضيفاً “للأسف وصلنا في أواخر تسعينيات القرن الماضي إلى حد خطير جداً كان ينتظرنا خلفه مستقبل مفتوح على كل المفاجآت لكننا استطعنا بفضل صبر وشجاعة شعبنا وجنودنا الذين واجهوا التهديد الإرهابي الهائل بما في ذلك في شمال القوقاز تجاوز هذه الصعوبات والحفاظ على بلادنا وإعادة بنائها ومن ثم إعادة اقتصادها”.

ونوّه بوتين إلى أن عودة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا حدث بارز وتاريخي بلا مبالغة وجاء نتيجة تعزيز دولتنا من الداخل.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لمصلحة هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في آذار 2014.