حلب.. استشهاد وإصابة مدنيين جراء قذائف على حيي الصالحين والفردوس

استشهد مدنيان وأصيب عدد آخر بجروح بينهم أطفال جراء سقوط قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي على مدينة حلب.

وأكدت وكالة سانا أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي بريف حلب الغربي استهدفت حيي الصالحين والفردوس شرق مدينة حلب بالقذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم أطفال, مضيفة إن “الاعتداء أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل والسيارات والمحال التجارية”.

وتم نقل المصابين إلى مشفى الرازي ومشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم .

وتنتشر في ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتحظى هذه التنظيمات بدعم عسكري مباشر من النظام التركي.