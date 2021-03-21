7 ميداليات لسورية في بطولة تونس الدولية للرياضات الخاصة بألعاب القوى

حقق منتخب سورية للرياضات الخاصة بألعاب القوى ست ميداليات متنوعة ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين في ختام البطولة الدولية التي أقيمت في مدينة رادس التونسية بمشاركة 480 لاعباً ولاعبة مثلوا 64 دولة.

ونال الميدالية الذهبية في اليوم الأول من البطولة محمد خالد محمد في رمي الرمح مسجلاً مسافة قدرها 41.68 متراً لتصنيف (اف 57) بينما حصل على الفضية علي أسعد برمي القرص مسجلا مسافة قدرها 32.50 متراً لتصنيف (اف 11) محطماً رقمه السابق 31.50 متراً.

وفي اليوم الثاني عاد محمد ليحرز فضية رمي الكرة الحديدية وأسعد برونزية رمي الكرة الحديدية بينما حقق علاء عبد السلام فضية رمي الكرة الحديدية لتصنيف (اف 53) إضافة إلى برونزية رمي الرمح للتصنيف ذاته.

يذكر أن هذه البطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارلمبية المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو في الرابع والعشرين من آب القادم.