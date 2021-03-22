الفيصلي الاردني بانتظار مارديك مارديكيان

ينتظر الفيصلي وصول المحترف السوري مارديك مارديكيان، إلى الأردن خلال الأيام المقبلة، بهدف إتمام التعاقد معه رسميا.

وينخرط مارديكيان حاليا في تدريبات منتخب بلاده الذي يستعد لخوض لقاءين وديين أمام البحرين وإيران، وبعدها سيلتحق مباشرة بتدريبات الفيصلي.

ويعتبر مارديكيان إضافة مهمة للفيصلي الطامح لاستعادة الألقاب المحلية والمنافسة على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وسبق لمارديكيان أن احترف في الأردن أكثر من مرة في فريق الجزيرة، حيث توج معه قبل سنوات هدافا للدوري الأردني بـ14 هدفا.