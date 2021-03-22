22, 03, 2021 - 4:23 مساءً
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بوتين يحدد موعد تلقيه لقاح كورونا

دولي   7

حدد الكرملين موعد تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاح المضاد لفيروس كورونا، دون تحديد نوع اللقاح.

وكان الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اليوم اليوم الاثنين أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا غداً الثلاثاء.

وجدد الرئيس الروسي تأكيده على أن اللقاح ضد فيروس كورونا يبقى أمراً طوعياً.

وفي نفس السياق صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن تطعيم الرئيس الروسي لن يكون في شكل حدث علني.

وحول اللقاح الذي سيتم اعتماده لتطعيم الرئيس الروسي قال بيسكوف إنه سيتم اعتماد أحد اللقاحات الروسية الثلاثة، مؤكدا أنها” كلها جيدة وموثوقة”.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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