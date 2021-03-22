طلبتنا في روسيا يؤكدون وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب

أكد الطلبة السوريون الدارسون في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة مجددا، على وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب الدولي وعلى مشاركتهم في عملية إعادة الإعمار.

وخلال اجتماع دوري عقده فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو أمس أشار الطلبة إلى العلاقة الوطيدة التي تربطهم بسفارة بلدهم في موسكو وإلى المساعدات والتسهيلات التي تقدمها لهم.

كما تم خلال الاجتماع بحث أوضاع الطلاب والعديد من القضايا اليومية والمتعلقة بدراستهم وإقاماتهم حيث بين الطلبة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بينهم كانت فردية وخفيفة وشفي المصابون منه.

من جانبه أكد سفير سورية في روسيا الدكتور رياض حداد أن السفارة لن تدخر جهداً في مساعدة الطلاب وستعمل بالتعاون مع فرع الاتحاد على تسهيل سبل الدراسة والبحث العلمي داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهود لإنجاز التحصيل العلمي والعودة إلى الوطن للمشاركة في إعادة بناء ما دمرته الحرب الإرهابية ضد وطنهم سورية.

كما أشار السفير حداد إلى أن سورية تتعرض للحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب بعد أن شنت عليها حرب إرهابية دولية وتمت سرقة معاملها ومنتجاتها الزراعية ومواردها النفطية والطبيعية ولا سيما من قبل الولايات المتحدة.