مجددا.. العدو الإسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

خرقت زوارق العدو الإسرائيلي الحربية اليوم مجددا المياه الإقليمية اللبنانية وألقى عناصرها في عملية استفزازية قنابل مضيئة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش اللبناني قولها في بيان إن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية معادية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث أقدم جنود العدو على إلقاء 6 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية اللبنانية المذكورة، مضيفا أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن العدو الإسرائيلي أطلق الليلة قنابل مضيئة فوق بلدات ميس الجبل حولا كفركلا بليدا والوزاني اللبنانية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة وفوق مستعمرة المطلة داخل الأراضي المحتلة.