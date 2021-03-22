منتخب سورية يجري تدريباته تحضيراً لودية البحرين

أجرى منتخب نسور قاسيون مرانه الأول مساء أمس ضمن معسكره المقام حالياً في العاصمة البحرينية المنامة على ملاعب الاتحاد الخارجية استعداداً للقاء المنتخب البحريني في مباراة دولية ودية يوم الخميس القادم عند الساعة السادسة مساء.

وتأتي هذه المباراة تحضيراً لاستئناف رحلة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

وركز المدرب نبيل معلول في المران على تدريبات اللياقة البدنية والمرونة لجميع اللاعبين ماعدا مؤيد العجان الذي تمرن منفرداً بسبب إصابة خفيفة تعرض لها في مباراته الأخيرة مع فريقه الوحدة في الدوري الممتاز لكرة القدم بينما قام مدرب الحراس ماهر بيرقدار بإعطاء حراس المرمى التدريبات الخاصة بهم.

ويلتحق ببعثة المنتخب اللاعب ورد السلامة المحترف في نادي البكيرية السعودي اليوم فيما تواجد كل من اللاعبين إبراهيم عالمة وطه موسى وأحمد مدنية وشاهر الشاكر ومؤيد عجان وخالد كردغلي ومؤمن ناجي وعبد الرزاق محمد وعمرو ميداني ويوسف محمد وعمرو جنيات ومحمد الحلاق ومحمد عنز وكامل حميشة وثائر كروما ومحمود المواس ومحمد المرمور ومارديك مارديكيان وأحمد الأشقر ومحمد ريحانية ومحمود البحر ومحمد عثمان ومحمد فارس ارنؤوط وعبد الرحمن بركات بينما أعطى المدرب معلول برنامج استشفاء وراحة لكل من عمر السومة واياز عثمان بسبب وصولهما المتأخر وإرهاق السفر.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب إيران في مباراة دولية ودية ثانية تحضيراً للتصفيات القادمة أيضاً وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري.

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم قررا تأجيل التصفيات الآسيوية المشتركة إلى شهر حزيران المقبل بسبب جائحة كورونا علماً أن منتخبنا لديه خمس عشرة نقطة برصيده في التصفيات حصدها من خمسة انتصارات على الفلبين 5-2 وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1 وعلى الفلبين مرة ثانية 2-1.