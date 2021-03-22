هالك يخسر 5 كيلو في كل مباراة ..!!

خاض «هالك» مدافع “أتليتكو” مباراتين مع فريقه الجديد، تصدر بعدها عناوين الصحافة البرازيلية، ليس لتألقه اللافت مع الفريق، ولا لإحرازه الأهداف، بل لسبب يعد طريف وغريب في نفس الوقت، وذلك بعدما كشف أحد مدربيه عن فقدانه لـ 5 كيلو جرام من وزنه في كل مباراة شارك فيها مع الفريق حتى الأن.

وقال روبرتو كياري، أخصائي العلاج الطبيعي لنادي أتلتيكو مينيرو في تصريحات صحفية، إن هالك يخسر حوالي 5 كيلو جرام في كل مباراة يشارك فيها مع الفريق.

وأضاف «كياري»، أن سبب خسارة المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا لوزنه ترجع بسبب تعرقه بغزارة خلال المباريات، غير أنه نفى أن يكون وضع «هالك» مؤشر خطير على مستقبله الرياضي.

وأوضح «كياري»، أن نسبة التعرق المرتفعة للرياضي تشير إلى شيء إيجابي، وهو التخلص من حرارة الجسم بشكل أكثر كفاءة، وهو الأمر الذي لا يدعو للقلق على حالة المهاجم الصحية.