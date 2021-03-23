الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم طائرة تجسسية تابعة لتحالف العدوان السعودي في محافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله “إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع ام كيو 9 أمريكية الصنع أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة مأرب” مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة نفذت بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد”.

وكان سلاح الجو المسير في الجيش اليمني استهدف اليوم مطار أبها الدولي بعسير جنوب غرب السعودية ردا على العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني.