السياحة الداخلية على سلّم الأولويات.. مبادرات لتشجيع السياحة

أكد رئيس غرفة سياحة ريف دمشق، حسام الحلبي، لـ “البعث ميديا”، أن الأمل معقود في الموسم السياحي هذا العام نحو تنشيط السياحة الداخلية، وبدعم كبير من وزير السياحة، مؤكداً أن هناك مجموعة من الإجراءات التي ستتم لتنشيط السياحة بواسطة وسائل الإعلام والموارد الترويجية، حيث وُضعت العديد من الخطط الطموحة لتنشيط السياحة الداخلية، وجذب المواطنين من المحافظات الأخرى، من خلال تنظيم كروبات سياحية كرحلات، وتم البدء بتنفيذ هذه الخطوة من خلال استقبال هذه الرحلات، فإعادة انتعاش السياحة أمر بسيط، لأن محافظة ريف دمشق تمتلك جميع مقومات السياحة، ولديها مقاصد سياحية خلابة وتاريخ وحضارة عريقة كان لها تأثير على البشرية بأكملها، لذلك يجب النهوض بحركة السياحة والعمل على تنشيطها والاستفادة من كل مقوماتها ومن التجارب السابقة ومن المحافظات الأخرى، وأوضح الحلبي أن تنشيط السياحة ممكن بالاهتمام أولاً، وبالتوعية السياحية لدى المواطنين ومعرفة كل مواطن بأهمية السياحة بالنسبة للبلد.

ومن هذ المنطلق، وفقاً للحلبي، بُدىء بالنهوض بالسياحة الداخلية بتعاون بعض غرف السياحة لأن الاهتمام بالسياحة الداخلية لا يقل أهمية عن السياحة الخارجية, وسيتم تنشيط السياحة عن طريق تنظيم رحلات من وإلى كافة المحافظات، وتشمل خطة الغرفة أيضاً التنويع في المنتجات والأسواق السياحية وتضافر جهود جميع الجهات المعنية والاستمرار بتطوير برامج السياحة الدينية من خلال الاهتمام المستمر بمنتج السياحة الدينية والترويج لها خارجياً و داخلياً لتفعيل أنواع السياحة الدينية والثقافية والجبلية واتباع سياسات ترويجية متعددة الوسائط، فضلاً عن إطلاق حملات ترويجية عبر برامج الغرفة الإعلانية والإعلامية، وتشمل الخطة أيضاً التواصل اليومي مع أصحاب المنشآت في المحافظة وباقي غرف السياحة في المحافظات لتسليط الضوء على المنشآت الموجودة على أرض المحافظات وإنشاء علاقة من خلال الكروبات السياحية بالتشارك معهم، حيث تم التواصل حالياً مع غرف سياحة الشمال وطرطوس لتنشيط الكروبات وأيضاً البدء باستقبال كروبات للسياحة الدينية، وتنشيط سياحة الاصطياف تحت مسمى الرحلات اليومية، فهي رهن بالعائلات السورية وخاصة خلال العطل والأعياد، موضحاً أن الغاية من هذه البرامج هي إلقاء المزيد من الأضواء على المناطق السياحية في المحافظة بغية جذب الكروبات الى هذه المناطق لتشجيع السياحة الداخلية وأصحاب المنشآت والتوجه إلى المناطق السياحية في المحافظات الأخرى.

وأضاف الحلبي: للسياحة الداخلية فوائد عديدة منها: تساهم في تنويع مصادر وموارد الاقتصاد الوطني، وتساعد على توازن توزيع الدخل القومي، كما تزيد من فرص تحسن مستوى تشغيل المنشآت السياحية، وتشجع على إنشاء خدمات وتسهيلات جديدة، وتعرف المواطن ببلده مما يزيد من مواطنته وانتمائه، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لمختلف المناطق، وخاصة المدن الصغيرة.

كما أشاد رئيس الغرفة بتنوع المنشآت والفنادق السياحية في عدد كبير من المناطق في المحافظة، حيث سيتم الترويج لها من خلال التعاون مع أصحابها، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب، إضافة هذه المناطق على صفحة غرفة السياحة عبر “الفايسبوك”، والتي من خلالها سيتمكن أي سائح من البحث عن أي بلدة أو مدينة أو قرية، وستبرز له جميع صورها وكل ما يتعلّق بإمكانياتها السياحية من أجل تشجيع الناس على الاهتمام بالسياحة الداخلية.

البعث ميديا || عبد الرحمن جاويش