بكين تستدعي سفيرة بريطانيا احتجاجاً على العقوبات غير القانونية

احتجاجاً على العقوبات المفروضة على مسؤولين صينيين بزعم “انتهاكات لحقوق الإنسان” في إقليم شينجيانغ الصيني، استدعت وزارة الخارجية الصينية اليوم سفيرة بريطانيا لديها كارولين ويلسون.

وأعرب نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ وفق ما نقلت وكالة شينخوا عن إدانته الشديدة للعقوبات أحادية الجانب التي يفرضها الجانب البريطاني بذريعة ما تسمى قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ وقال “إن الحكومة الصينية لا تتزعزع في تصميمها على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية وستقوم برد ضروري ومشروع على فعل بريطانيا الخاطئ”.

وكانت الصين فرضت أمس عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات أوروبية رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد على دبلوماسيين صينيين.