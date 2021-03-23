بيسكوف: بناء العلاقات الجيدة مع جميع الدول لا يمكن أن يتم من طرف واحد

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم، بأن بلاده من أنصار إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول لكن بناء العلاقات لا يمكن أن يكون من طرف واحد.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين إن “أي اتصالات في السياسة الخارجية تتم فقط على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وعلى أساس المعاملة بالمثل… والجميع يعلم أننا من مؤيدي بناء العلاقات الجيدة مع الجميع”.

وحول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قال بيسكوف إن “الاتحاد الآن للأسف ليس شريكاً وثيقاً لنا لأنه جمد العلاقات بين بروكسل وموسكو” مشيراً إلى أن روسيا والاتحاد الأوروبي طورا في وقت سابق تعاوناً في مجالات كثيرة لكن كل هذه العلاقات انقطعت بقرار بروكسل، معربا عن أمله في مواصلة الحوار الثنائي مع دول الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه أمر ضروري لحل الخلافات القائمة.