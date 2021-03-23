حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 90 كم/ساعة أحياناً تتحول مساء إلى جنوبية غربية والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج مساء.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية وأعلى من المعدل بقليل في المناطق الشرقية كما تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة ويستمر الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 80 كم/ساعة والبحر عال ارتفاع الموج.