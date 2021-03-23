روسيا…تراجع ملحوظ في عدد إصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم عن تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها سجلت 8457 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في 85 منطقة إدارية من بينها 1042 إصابة في العاصمة موسكو.

وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كوفيد19 في روسيا في تقريرها اليوم بأن 427 وفاة وقعت في غضون الليلة الماضية وشفي من الإصابة 10860 شخصا.

وأضافت الغرفة أن مجموع الوفيات الحاصلة نتيجة الإصابة بوباء كورونا وصل إلى 95818 من بين 4 ملايين و474610 مصابين شفي منهم 4 ملايين و99045 شخصاً حتى اليوم.