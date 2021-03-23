«شاومي» تعلن موعد إطلاق أفضل هواتفها الذكية

تقدم شركة Xiaomi إصدارات موسعة من الهواتف الذكية الرائدة Mi 11 Pro وMi 11 Ultra بحلول نهاية شهر آذار، الجاري.

سيتم عرض الأجهزة في 29 آذار في الصين وسيضم الهاتفين الذكيين Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra. الذين وصفتهما الشركة على أنهما “أفضل هواتف أندرويد الذكية في عصرنا”.

ستكون إحدى السمات المميزة للأجهزة هي الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل مع تركيز متعدد الاتجاهات. وسيحصل Mi 11 Ultra على شاشة صغيرة في الخلف، مما يبسط عملية التسجيل على الكاميرا الرئيسية.

كما أشارت الشركة إلى أن الهواتف حصلت على أغلى شاشة تم استخدامها على الإطلاق في هواتف شاومي الذكية. وربما تكون إحدى أغلى شاشات العرض في العالم.