آبادي: تصريحات غروسي حيال الاتفاق النووي غير بناءة

أشار كاظم غريب آبادي، مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إلى أن استمرار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بإطلاق تصريحات واتخاذ مواقف سياسية بدلا من المواقف الفنية بخصوص الاتفاق النووي “أمر غير بناء ومدمر”.

وقال غريب آبادي للصحفيين اليوم إن تصريحات غروسي تسد الطريق أمام نجاح أي من مبادراته اللاحقة التي تقوم على أساس “مبدأ التفاعل والنوايا الحسنة” مضيفا: “الاتفاق النووي يواجه مشكلات وتعقيدات كثيرة ونحن لسنا بحاجة إلى إضافة المزيد من التعقيد عليه من خلال اتخاذ مثل هذه المواقف الغريبة”.

وأكد على مواصلة العمل بشفافية والتعاون في إطار الالتزامات باتفاق الضمانات وقال مخاطبا غروسي: “لا تستخدموا المزاعم التي تعود إلى ما قبل أكثر من عقدين كغطاء لتبرير اخفاقكم المتعمد في معالجة المشكلات المهمة فيما يخص الانتشار بما في ذلك الوضع النووي للكيان الإسرائيلي”.