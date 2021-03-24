وتحمل اللوحة اسم “رحلة الإنسانية” وهي من أعمال الرسام البريطاني ساشا جفري، ومُسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة مرسومة على القماش في العالم.

ورُسمت اللوحة على قطعة قماش كبيرة في أرضية قاعة الرقص بفندق أتلانتس في دبي على مدى سبعة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا، وتم تقسيمها إلى 70 قطعة من أجل بيعها.

واشترى اللوحة أندريه عبدون، وهو فرنسي يعيش في دبي ويعمل في مجال العملات المشفرة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وكان جفري يستهدف جمع 30 مليون دولار من بيع اللوحة، التي تبلغ مساحتها 1980 مترا مربعا من القماش، في صورة قطع، وتخصيص العائد لأعمال خيرية لكن عبدون طرح سعرا للوحة كاملة.