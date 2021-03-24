العمل الذي رسمه فنان الشارع الغامض بعنوان “غيم تشينجر” ظهر أول مرة على جدار مستشفى ساوثامبتون العام في جنوب إنجلترا في مايو، خلال الموجة الأولى للجائحة. تتضمن الصورة التي رسمت بالأسود والأبيض صبيا يجلس على الأرض يلعب بدمية بطل ممرض خارق، فيما تقبع دمى أبطال خارقين آخرين منهم الرجل الوطواط والرجل العنكبوت في سلة قمامة بجواره.

في ذلك الوقت، أعلن المستشفى أن بانكسي ترك ملحوظة للعاملين هناك يقول فيها “شكرا لكل ما تفعلونه. أتمنى أن ينير ذلك هذا المكان قليلا، حتى لو كان بالأسود والأبيض فقط.”

وقالت دار المزادات إن سعر البيع يعد قياسيا بالنسبة لأعمال بانكسي. وأضافت أنها ستتبرع “بحصة كبيرة” من مبلغ الشراء للمنظمات الصحية.