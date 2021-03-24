تدهور حافلة لنقل الركاب على أوتوستراد حماة-حمص

تدهورَ بولمان لنقل الركاب على أوتوستراد حماة-حمص عند مفرق بسيرين.

وفي المعلومات الأولية،أصيب 23 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة جراء تدهور حافلة نقل ركاب “بولمان” على طريق عام حماة حمص بالقرب من مفرق قرية بسيرين، وذلك وفقاً لوكالة “سانا”.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن الحادث وقع نتيجة انزلاق البولمان وانحرافه عن مساره وتدهوره إلى جانب الطريق ما أسفر عن تعرض معظم ركابه لإصابات متباينة الخطورة تم على إثرها إسعافهم لمشفى حماة الوطني لتلقى العلاج.

وأشار المصدر إلى أن سبب الحادث يعود للسرعة الزائدة وعدم انتباه السائق فضلاً عن هطول زخات من المطر ساهمت في انزلاق البولمان وتدهوره لافتاً إلى أن البولمان عائد لشركة نقل خاصة وكان قد انطلق صباحاً من حلب متوجها إلى دمشق.

من جانبه أوضح الدكتور سليم خلوف مدير مشفى حماة الوطني في تصريح مماثل أنه تم إسعاف 23 شخصاً للمشفى معظمهم إصاباتهم متوسطة ويتلقون حالياً كل الإجراءات الإسعافية والعلاجية اللازمة.