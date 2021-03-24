روسيا.. تعديلات دستورية تمنح بوتين حق الترشح للرئاسة مجدداً

أقر مجلس الدوما الروسي اليوم مشروع قانون لتنفيذ تعديلات للدستور تمنح الحق للرئيس فلاديمير بوتين في الترشح من جديد لمنصب الرئيس.

وذكر موقع روسيا اليوم أن مشروع القرار تم تقديمه إلى مجلس الدوما من قبل النائبين بافيل كراشينينيكوف وأولغا سافاستيانوفا وكذلك عضو مجلس الاتحاد أندريه كليشاس في تشرين الثاني الماضي.

ووفقاً لأحد الأحكام الجديدة في دستور الاتحاد الروسي يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التي يمكن خلالها لشخص واحد تولي منصب رئيس الاتحاد الروسي على رئيس الدولة الحالي من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة وبالتالي فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالي بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لفترتين أخريين.

وفي سياق متصل أعلنت لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي عزم المجلس النظر في إجراء تعديلات دستورية تتيح للرئيس بوتين الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين.

وقال رئيس اللجنة أندري كليشاس لوكالة سبوتنيك اليوم إن المجلس سينظر بجلسته في الـ 31 من آذار الجاري بقانون تطبيق التعديلات على دستور البلاد يسمح للرئيس بوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين.