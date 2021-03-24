كوريا الديمقراطية تدين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها

أدانت كوريا الديمقراطية بشدة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية: إن “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تدين بشدة وترفض بشكل قاطع هذه المهزلة من العقوبات لأنها تشكل جزءاً من سياسة عدائية معتادة ضدها واستفزازاً سياسياً سافراً يهدف إلى التعدي على سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية”.

وحذر المتحدث من أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضع في اعتباره أنه إذا تمسك باستمرار بحملة تشويه حقوق الإنسان غير المجدية المناهضة لكوريا الديمقراطية متجاهلاً التحذيرات المتكررة فإنه سيواجه حتماً عواقب بائسة لا يمكن تصورها”.