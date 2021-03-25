أطباء أسنان حمص يطالبون برفع قيمة التعرفة الطبية

عقد فرع نقابة أطباء الأسنان في حمص مؤتمرهم السنوي بحضور أمين فرع الحزب الرفيق عمر حورية، ومحافظ حمص بسام بارسيك، والدكتور زكريا الباشا نقيب أطباء الأسنان في سورية، ورئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

الرفيق حورية أكد أن نقابة أطباء الأسنان كانت وما تزال تسير في الريادة رغم الصعاب والتحديات، مستنيرة بأخلاقيات ومثل قائد الوطن الذي دعم النقابات وأكد على دورها في أخذ المبادرة الجريئة والذكية لتكون فاعلاً في العمل الوطني العام، لافتاً إلى دور أطباء الأسنان المهم مع فعاليات الشعب السوري السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محاربة الإرهاب والمشاركة في الحلول السياسية وفي إعادة الإعمار.

وتركزت المداخلات حول ضرورة إعادة النظر بتوزيع أطباء الأسنان الموظفين في مديرية الصحة الذين تم توزيعهم في أماكن غير مقبولة بعد خدمة 30 عاماً، ويطالبون بالاستقالة من الصحة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة لأنها لم تعد تتناسب مع الارتفاع الحالي للأسعار.

كما طالبوا بتشميل التأمين الصحي كافة العمليات الطبية وإيجاد آلية لتأمين مادة البنزين الضرورية لتشغيل المولدات لاستمرار العمل في عياداتهم وضمان وصول أطباء الأسنان إلى أماكن عملهم، وضرورة تأمين مستلزمات الجراحة من مخدر وصفائح وأقراص في شعبة جراحة الوجه والفكين لاستمرار عملهم في تقديم الخدمات الطبية للمرضى ورفع قيمة التعرفة الطبية، لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد اللازمة لعمل طبيب الأسنان.

نقيب أطباء الأسنان في سورية، الدكتور زكريا الباشا، أوضح بأن النقابة تتطلع لتذليل كافة الصعوبات التي تعيق عمل طبيب الأسنان والتخلص من المعوقات التي عرقلت سير العمل خلال السنوات الماضية، من حيث تأخر الموافقات على طلبات التقاعد وخزانة التقاعد التي أصبحت بوضع جيد، سواء من حيث تعويضات نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن العمل في مركز التخصصات التابع للنقابة يسير بخطى مدروسة ومنحى تصاعدياً من حيث الارتقاء العلمي واختيار أساتذة ومدرسين بالتوازي مع تأمين كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد