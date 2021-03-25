الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في 5 أشهر

أعلنت الهند تسجيل 53476 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات خلال 5 أشهر.

ونقلت “رويترز” عن وزارة الصحة الهندية قولها: إن “إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 مليونا و787 ألفا و534 في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض 160692”.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

بدورها سجلت ألمانيا 22657 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و713 ألفا، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5744 بعد تسجيل 228 حالة جديدة.