درجات الحرارة تنخفض.. هطولات ثلجية متوقعة على المرتفعات

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية ذكرت بأن الجو بارد نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وهطلات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية.

وبالنسبة للرياح، بينت المديرية بأنها جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كم/سا، ولفتت إلى أن البحر يكون متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

كما أشارت إلى أن درجات الحرارة تستمر، غداً، بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية ويكون الجو بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطلات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد وهطلات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية.