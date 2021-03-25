وزارة الثقافة تقيم احتفالية يوم المسرح العالمي السبت القادم

أعلنت وزارة الثقافة – مديرية المسارح والموسيقا عن احتفالية يوم المسرح العالمي برعاية الدكتورة لبانة مشوّح وزيرة الثقافة.

يذكر أن 27 أذار من كل عام يحتفي المسرحيون في كل أنحاء العالم، باليوم العالمي للمسرح “أبو الفنون” ، حيث يقام العديد من الأنشطة المسرحية المختلفة … كانت بدایة فكرة الاحتفال بهذا اليوم عام 1961 أثناء المؤتمر العالمي التاسع للمعهد الدولي للمسرح بمدينة “فیینا” ، وذلك باقتراح من رئيس المعھد آنذاك، حیث كلف “المركز الفنلندي” التابع للمعهد في العام الذى تلاه 1962 بتحديد 27 أذار ليكون يوما عالمياً للمسرح من كل عام، وهو تاريخ افتتاح مسرح الأمم عام 1962 في باریس ، الذى كان یحمل اسم “مسرح سارة برنار/Bernhardt Sarah “حیث كانت التقاليد الثقافية الخاصة بالمهرجان المسرحي تبدأ فى یوم 27 آذار بتقديم عروض مسرحية في مختلف المسارح العالمية .